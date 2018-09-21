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Eğitim yardımını okula sokmayan müdüre velilerden tepki

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde bir okul müdürü belediyenin öğrencilere gönderdiği eğitim yardımını okula sokmayınca veliler tepki gösterdi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir okul müdürü belediyenin öğrencilere gönderdiği eğitim yardımını okula sokmayınca veliler tepki gösterdi.


Dinar Belediyesine başvuru yapan öğrenci velileri, Belediye Başkanı Saffet Acar'dan tekli sıra talebinde bulundu. Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, velilerin isteğini geri çevirmeyerek talepte bulunulan tekli sıraları okula gönderdi. Sıraları teslim etmek üzere Dinar Şakir Ünver İlkokuluna gelen zabıta ekipleri burada büyük şok yaşadı. Okul müdürü Erkan Özcan, hiçbir gerekçe göstermeyerek okulun bahçe kapısını açtırmadı. Durumu duyan veliler müdüre tepki gösterdi.


Büyük şok yaşadıklarını belirten öğrenci velisi Mehmet Porsuk gazetecilere yaptığı açıklama, “Ben bu okulun öğrenci velilerinden bir tanesiyim. Belediye başkanımızdan rica ettik sınıfımız için sıra. Sıralar geldi göründüğü gibi okulun içerisine alınmadı. Bununla yetkili kişiler ilgilenirse seviniriz. Burası bizim okulumuz, bizim memleketimiz. Bu çocuklar bizim çocuklarımız, başkasının çocuğu değil. Gerekli mercilere duyurulmasını rica ederiz" dedi.


Yaşanan olay ve velilerin tepkileri üzerine okul müdürü Erkan Özcan'ın okulun yan kapısından çıkarak hızlıca uzaklaştığı görüldü.

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