Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, Afyonkarahisar’da incelemelerde bulundu

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürü Ahmet Erkan Çetinkayış ve beraberindeki heyet, Afyonkarahisar’daki firmaları ziyaret etti. Çetinkayış ve Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, ziyaretlerin ardından Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)’da, firma temsilcileri oda üyeleri ile toplantı yaptı.

Toplantıda konuşan Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürü Ahmet Erkan Çetinkayış, bakanlığın uygulamaları hakkında bilgi vererek, "Buradaki amacımız en başta sizlerle tanışmak. Sizleri üretim tesislerinizde, yerlerinizde ziyaret ettik. Üretim tesislerinizi görmek, orada sizinle birebir temas kurmak, sıkıntılarınız, sorunlarınız varsa onları dinlemek, bir yandan da bakanlığımızın uyguladığı ihracat destekleri, yatırım teşvik destekleri, ithalat ve ihracatta uyguladığı politikaları, yerli sanayiyi korumak için aldığımız tedbirler, serbest bölge uygulamaları hakkındaki bilgileri sizinle paylaşmak için buradayız. Burada biz sizden çok şey öğreniyoruz, şahsımız adına. Bulunduğumuz bakanlığın reel sektörde aldığı politikaların etkileri varsa eksikleri bunları tamamlamak için sizden gelen istekleri de gözden geçireceğiz. Sadece bizim Bakanlık ile ilgili değil, diğer Bakanlıklarla da ilgili, Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, diğer bakanlıkların uygulamalarında da varsa sıkıntılar, bunları not edip bunların takibini yapmak istemekteyiz. Şu ana kadar 41 il ziyareti gerçekleştirildi. Bin 500’ün üzerinde firma ile birebir diyaloğumuz oldu” diye konuştu

Toplantıda ayrıca işadamları, Ekonomi Bakanlığı yetkililerine merak ettikleri soruları sorarak cevap aldılar.