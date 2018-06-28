El emeklerini sergilediler

Sergi açılışında bir konuşma yapan Dinar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gültekin Koçer, farklı dallarda birçok kurs açılarak, kursiyerlere çok şeyler öğretildiğini ifade etti. Koçer, “Hayat boyu öğrenmede etkin bir eğitim kurumu olan halk eğitim merkezleri beşikten mezara kadar eğitim ilkesinden hareketle; tüm bireylere, toplumun içindeki tüm renklere hizmet vermeyi kendisine amaç edinmiş, kültürel değerlere önem veren, demokratik eğitim kurumlarıdır. Halk eğitim merkezlerinde her yaştan insanın ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun kurslar düzenlenmektedir. Biz de bu doğrultuda alan çalışmaları yapıp kurs ihtiyaçlarını belirleyerek içinde bulunduğumuz kurs döneminde; 43 okuma yazma, 46 mesleki eğitim, 165 kişisel gelişim, 3 okullar hayat olsun projesi, 5 diğer kurumlarla iş birliği ile açılan kurslar, 8 destekleme ve yetiştirme kursu olmak üzere toplamda 270 kurs açılmıştır. Açmış olduğumuz kurslarda 5081 bayan ve 5714 erkek olmak üzere toplamda 10 bin 795 kursiyerimiz eğitim almıştır” dedi.

Kurum Müdürü Gültekin Koçer’in konuşmasının ardından Dinar Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi tarafından izleyenlere çok güzel Dinar yöresi halk oyunları gösterimi sunuldu. 2017-2018 eğitim öğretim sezonunda çeşitli kurslara katılarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere belgeleri, Belediye Başkan Vekili Rafet Şimşek, İşkur İl Müdürü Ahmet Karakaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Tahtaoğlu tarafından verildi.

Dinar Halk Eğitim Merkezi hizmet binası içerisinde açılışı yapılan el işleri sergisinde; giyim kurslarından, yöresel kıyafet kurslarına, kuaförlük kursundan, ahşap süs eşyaları kurslarına kadar yüzlerce ürünün sergilendi.Halk Eğitim Merkezindeki faaliyetler davetliler tarafından çok beğenildi. Davetliler yıl sonu sergisini gezerek ürünleri yakından inceledi. Sergide ney kursu eğitmeni davetlilere seslendirdiği konser ile keyifli dakikalar yaşattı.