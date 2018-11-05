Elindeki taşın, ABD'de 632 bin dolara satılan taşa rakip olduğunu ileri sürdü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 17 yaşından bu yana eski eşya alım satımı yapan Ahmet Ünsal, 1970 yılında Hocalar ilçesine bağlı Kocagöl merasında bulunup kendisine getirilen, aralarında yaklaşık 7 kilogramlık ağırlığa ulaşın taşların göktaşı olduğunu iddia etti.

Kocagöl'de bulunan en büyük parçanın 7 kilo 400 gram olduğunu belirten Ünsal, taşı numune için parçalayıp İsviçre, Almanya ve Fransa'ya gönderdiğini kaydetti. Yakın dönemde 5 kilogramlık benzer bir taşın Amerika'da 632 bin dolara satıldığını belirten Ünsal, elindeki taşın Amerika'daki taşa rakip olduğunu söyledi. Eskici Ahmet Ünsal, yaptığı açıklamada, “Bu taş meteor yağmurunda 1970 yılında düşmüş. Batman'da meteor yağmurunda köylünün bu taşları topladığını duyan Hocalar ilçesindeki bir çoban arkadaşımız bu taşları Hocalar ilçesi Kocagöl mevkiinde bulup bana getirdi. Geldiğinde 7 kilo 400 gramdı. Numune için kırarak yurt dışına gönderdim Şuanda ağırlığı 6 kilo 800 gram civarında. Meteor yağmurundan toparlanan gök taşları irili ufaklı toplamda 150 kilogram gök taşı var elimde. 1970'li yıllarda yağan meteor yağmurunda köylüler “başımıza taş yağıyor” diyerek korkarak içeri kaçıyorlar. Bu olayı bilen ve yaşayan insanlar hala Hocalar ilçesinde mevcuttur. Daha önce benden bunu tesbihçiler istedi, kafama yatmadığı için vermedim” dedi.

Taşı inceleyen kuyumcu Ali Arslan ise buna çok gelişmiş bir laboratuvarda bakılması gerektiğini anlattı. Taşa, kıymetli madenlere tepki veren, kendilerinin altın, pırlanta, zümrüt, elmas, yakut ölçümünde kullandıkları hassas alet ile incelediğini anlatan Arslan, "Taşın içinde bir maden olduğu kesin. Fakat altın mı, pırlanta mı demiyorum, demir de olabilir. Bu taş gelişmiş laboratuvarlarda incelenmeye muhtaç" dedi.