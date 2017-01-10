Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 16:57

Emirdağ Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Emirdağ Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

10 Ocak 2017 16:57

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçe Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 1 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Emirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın ile Belediye-İş Sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı Yücel Şahin tarafından imzalanan sözleşme ile işçi ücretlerine yıllık yüzde 15 oranında zam yapıldı. Sözleşme imza töreninde konuşan Başkan Kargın, belediye imkanları ölçüsünde en iyi artışın sağlandığını belirterek, sözleşmenin belediye çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.
Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Yücel Şahin ise sözleşme hazırlanırken Başkan Kargın’ın samimi ve büyük çabası olduğunu söyledi. Şahin, "Sayın başkan, geçmiş dönemlerdeki alacaklarımızın ödenmesinde üstün bir çaba sarf etti. Kendisine bundan dolayı teşekkür ediyorum. Bu toplu sözleşmede de ücretlerde yüzde 15 gibi bir ücret artışı oldu. Biz sendika olarak biraz hazıra konduk. Bu sözleşme buradaki temsilcimiz ve belediye başkanımızın çabasıyla oldu. Kendilerine ayrıca teşekkür eder hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç