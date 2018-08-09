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09 Ağustos 2018 17:08

Emirdağ ve Belçika heyetinden Çoban’a ziyaret

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Belçika-Schaerbeek Belediyesi Başkan Yardımcıları; Sait Köse ve Sadık Köksal ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Emirdağ ve Belçika heyetinden Çoban’a ziyaret

09 Ağustos 2018 17:08


Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete, Sait Köse ve Sadık Köksal’in yanı sıra, Belçika Türk Dernekler Birliği Danışmanı Hatice Karakaya, Mimarlar Odası Temsilcisi Nurgül Uyar ile Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil İbrahim Aktepe katıldı. Ziyarette, belediye hizmetleriyle ilgili olarak görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretleri nedeniyle Schaerbeek Belediyesi Başkan Yardımcıları; Sait Köse ve Sadık Köksal ile beraberindeki heyete teşekkür eden Başkan Çoban, görevlerinde başarılar diledi.




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