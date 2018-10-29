Emniyet kemeri hayatlarını kurtardı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde takla atan araçta bulanan 3 kişi yaralandı. Ön koltukta oturanların emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları belirlendi.

Alınan bilgiye göre kaza, Bolvadin ilçesine bağlı Dişli Beldesi yakınlarında meydana geldi. Muhammed Ş. yönetimindeki 42 EAC 87 plakalı araç, ön lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçerek takla attı. Kaza sonrasında araç sürücüsü ile Şeyma Ş. ve Erol I. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçmekte olan vatandaşlar yaparken, daha sonra kaza mahalline gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara müdahale ederek Bolvadin Devlet Hastanesine sevk etti. Araç sürücüsü ve ön koltukta oturan Şeyma Ş.'nin emniyet kemerlerinin takılı olduğu, bu sayede kazayı hafif sıyrıklarla atlatarak olası bir facianın önüne geçildiği öğrenildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.