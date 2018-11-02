Emniyet Müdürü Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Çömez esnafı ziyaret etti

İl Emniyet Müdürü Yıldız ile İl Jandarma Komutanı Çömez, Afyonkarahisar merkez esnaflarını ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulundu. Daha önce de esnaf ziyaretlerini zaman zaman sürdüren Yıldız ve Çömez vatandaşların emniyeti ve güveni için birlikte hareket etmeye devam edeceklerini belirtti.

Karşılarında Müdür Gürsel Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez'i gören esnaf ve vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu tür ziyaretlerden memnun olduklarını ve mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlar Emniyet Müdürü Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Albay Çömez teşekkür etti.

Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, "Halkımızın güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmesi için polis ekiplerimiz ve jandarma ekiplerimiz olarak gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza yakın olmak her zaman önemlidir. Ülkesi için çalışan ve mücadele eden herkes bizim için önemlidir” dedi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez esnaf ve çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.