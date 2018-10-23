Emre Gölü Frig Vadisi'ni canlandırıyor

Frig Vadisi içerisinde bulunan Emre Gölü'ne yapılan yatırımlar, bölgenin cazibe merkezi olması açısından büyük önem taşıyor.

İhsaniye ilçesine bağlı Döğer Kasabası yakınlarında bulunan Emre Gölü, Frig Vadisi'nin bir çok güzelliğinin görülmesine imkan sağlıyor. Cem Yılmaz'ın A.R.O.G. filminde bulunan sahneleri çektiği göl, son yıllarda yapılan yatırımlar ile cazibe merkezi haline geliyor. Gölün kenarında ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir tesis bulunurken, gezinti kayığı ile Frig Vadisi'nde bulunan birçok eser kısa sürede görülebilecek. Bunun yanında isteyenler için bisiklet ve ATV'ler ile vadi gezilebilecek. İlerleyen günlerde göl üzerinde kano yarışlarının yapılması da planlanıyor.

"Kocatepe Üniversitesi'nin Frig Vadisi'ne yakın olmasını bir avantaj olarak görüyoruz"

Afyonkarahisar Valiliği, İhsaniye Kaymakamlığı ve Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği (FRİGKÜM) tarafından vadiye yapılan yatırımlar, kısa sürede etkisini göstermeye başladı. Ziyaretçi sayısında bir artış gözlenirken, İhsaniye Kaymakamı Alper Taş, tesisler hakkında bilgiler verdi. Birçok faaliyetin vadide yapılabileceğine dikkat çeken Taş, "İlçemiz İhsaniye'de Frig Vadilerinin büyük bir kısmı yer alıyor. Bizde buradaki turizmi canlandırmak amacıyla bir proje başlattık. Projemizin içeriği Frig Vadilerinin yanı sıra buraya gelen vatandaşlarımız için çeşitli aktiviteler sunmak. Burada birçok faaliyet proje kapsamında gerçekleştirildi. Özellikle Kral Midas kayığımız oldukça rövanşta, birçok bölgeden birçok şehirden kayığa binmek üzere vatandaşlar buraya geliyorlar. Bunun haricinde yine kano ve deniz bisikleti ile çeşitli su aktiviteleri ve su sporları tesisimizde yer alıyor. Ayrıca ATV, bisiklet ve fayton gibi faaliyetler de tesisimizde bulunuyor. Biz özellikle Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin Frig Vadisi'ne yakın olmasını bir avantaj olarak görüyoruz. Özellikle öğrencilerimizin buraya geleceklerini ümit ediyoruz. Bu kapsamda da çeşitli öğrenci gruplarının yoğun bir şekilde buraya talep içerisinde olduklarını ve buraya geldiklerini gördük. Bunun haricinde yine bölgemiz Kütahya-Eskişehir dolaylarına da yakın olduğu için yine çevre şehirlerden de çok sayıda vatandaş geliyor. Aynı zamanda bizim projemizin hedefi Afyon'un zengin termallerini Frig Vadisi aktiviteleriyle birleştirmekti. Bu anlamda da çalışmalarımızın başarılı olduğunu görüyoruz" dedi.