Engelliler Günü’nde Sandıklı’da skandal "asansör" görüntüsü

3 yıldır arızalı olmasına rağmen yapılmayan engelli asansörü vatandaşların tepkisine neden oldu.

Sandıklı Hükümet Konağı girişinde bulunan ve bir metrelik yükseklik ve altı basamaklı merdiven için yapılan engelli asansörü 3 yıldır arızalı. Asansör 2 Ekim 2015 yılında altı yaşındaki Macit Can Uğur isimli çocuğun asansöre sıkışması sonucu yapılan müdahalede zarar gördü ve arızalandı. Aradan geçen 3 yıllık zamanda asansör ne tamir edildi ne de kaldırılarak yerine engelli rampası yapıldı. Asansör tamir edilmek yerine tel örgü ile kapatıldı. Bu duruma gören vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.