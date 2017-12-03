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03 Aralık 2017 18:06

Engelliler Günü’nde Sandıklı’da skandal "asansör" görüntüsü

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde “3 Aralık Dünya Engelliler Günü”nde Hükümet Konağı önünde hoş olmayan bir görüntü kayıtlara geçti.

Engelliler Günü’nde Sandıklı’da skandal

03 Aralık 2017 18:06

3 yıldır arızalı olmasına rağmen yapılmayan engelli asansörü vatandaşların tepkisine neden oldu.


Sandıklı Hükümet Konağı girişinde bulunan ve bir metrelik yükseklik ve altı basamaklı merdiven için yapılan engelli asansörü 3 yıldır arızalı. Asansör 2 Ekim 2015 yılında altı yaşındaki Macit Can Uğur isimli çocuğun asansöre sıkışması sonucu yapılan müdahalede zarar gördü ve arızalandı. Aradan geçen 3 yıllık zamanda asansör ne tamir edildi ne de kaldırılarak yerine engelli rampası yapıldı. Asansör tamir edilmek yerine tel örgü ile kapatıldı. Bu duruma gören vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.




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