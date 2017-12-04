Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 14:01

Engelliler paramotor ile hayatlarının en büyük heyecanını yaşadılar

Afyonkarahisar Gökyüzü Uçuşları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile kentteki bedensel engelliler paramotor ile uçuruldu.

Engelliler paramotor ile hayatlarının en büyük heyecanını yaşadılar

04 Aralık 2017 14:01


Küçük Çobanlar köyü yakınlarında boş bir araziye gelen bedensel engelliler ve yakınları gökyüzünde hayatlarının en büyük heyecanını yaşadılar. Engelli bireyler uçuş alanına aileleri ve yakınları ile birlikte geldiler. Etkinlikle ile ilgili bir açıklama yapan Afyonkarahisar Gökyüzü Uçuşları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı ve paramotor pilotu Şükrü Çakmak, zaman zaman bu tür etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Çakmak, “Engelliler Günü dolayısıyla engelli kardeşlerimizi uçurmak ve o güzelliği yaşatmak istedik. Engelin sadece bedende değil beyinde başlayıp beyinde bittiğini biliyoruz. Onun için engellilerimiz için programlar yapacağız. Herkesin de engellilerin yanında olmalarını ve onları bir birey olarak görmelerini istiyoruz" dedi.


Çakmak’ın kullandığı paramotorla yaklaşık 10 dakika havada kalarak gökyüzünde hayatlarının en büyük heyecanlarından birini yaşadılar. Etkinlikte yaklaşık 10 engelli birey paramator ile uçtu.


Öte yandan, engelli bireylerin gökyüzünde yaşadıkları heyecan GoPro tarafından da anbean kayıt altına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç