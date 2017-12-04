Engelliler paramotor ile hayatlarının en büyük heyecanını yaşadılar

Küçük Çobanlar köyü yakınlarında boş bir araziye gelen bedensel engelliler ve yakınları gökyüzünde hayatlarının en büyük heyecanını yaşadılar. Engelli bireyler uçuş alanına aileleri ve yakınları ile birlikte geldiler. Etkinlikle ile ilgili bir açıklama yapan Afyonkarahisar Gökyüzü Uçuşları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı ve paramotor pilotu Şükrü Çakmak, zaman zaman bu tür etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Çakmak, “Engelliler Günü dolayısıyla engelli kardeşlerimizi uçurmak ve o güzelliği yaşatmak istedik. Engelin sadece bedende değil beyinde başlayıp beyinde bittiğini biliyoruz. Onun için engellilerimiz için programlar yapacağız. Herkesin de engellilerin yanında olmalarını ve onları bir birey olarak görmelerini istiyoruz" dedi.

Çakmak’ın kullandığı paramotorla yaklaşık 10 dakika havada kalarak gökyüzünde hayatlarının en büyük heyecanlarından birini yaşadılar. Etkinlikte yaklaşık 10 engelli birey paramator ile uçtu.

Öte yandan, engelli bireylerin gökyüzünde yaşadıkları heyecan GoPro tarafından da anbean kayıt altına alındı.