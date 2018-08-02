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02 Ağustos 2018 20:04

Ergin Yılmaz’ın takımı dünya hentbol üçüncüsü

Brezilya’nın ev sahipliği yaptığı İşitme Engelliler Dünya Hentbol Şampiyonasında Erkek Milli Hentbol Takımı, üçüncülük maçında ev sahibi Brezilya milli takımını 28-14 mağlup ederek şampiyonada ay yıldızlı bayrağımızı göklere çekmeyi başardı.

Ergin Yılmaz’ın takımı dünya hentbol üçüncüsü

02 Ağustos 2018 20:04


İstanbul’da ki Balçıkhisarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin uzun süre yönetim kurulu başkanlığını yapan Şuhut’lu Hanefi Yılmaz’ın oğlu olan 24 yaşındaki Ergin Yılmaz, başarısı ile Şuhut ilçesini gururlandırdı. İstanbul Sessizler Spor Kulübü forması giyen milli oyuncu Ergin Yılmaz konuya ilişkin şunları kaydetti; "Daha önce olimpiyat şampiyonu olmuştuk. Bu turnuvada da ilk hedefimiz şampiyonluktu ancak olmadı. Önümüzdeki şampiyonalarda daha iyisini başarmaya çalışacağız. Ülkemizi temsil etmek her zaman büyük bir onur. Bu başarının bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu üçüncülük aynı zamanda tüm engelli kardeşlerimize armağanımızdır. Bu başarılar engellilerin hayattan kopmaması gerektiğinin büyük bir göstergesi olmalı, görme engelli bir kardeşimiz resim çizebilir, işitme engelli bir kardeşimiz müzikle ilgilenebilir. Yeter ki istesin ve azimli olsun. Burada en büyük görev engellilerimizin ailelerine düşüyor. Onlar engelli evlatlarını oldukları gibi kabullenmeli, hayata tutunabilmesi için desteklemeliler. Asla engellilerimizin cesaretini kırmamalıyız. Bu anlamda beni hep destekleyen aileme teşekkür ediyor, bu davranışlarının tüm engelli ailelerine örnek olmasını temenni ediyorum’’ dedi.




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