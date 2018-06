Erkeklerde nadir görülen göğüs kanserinden ameliyatla kurtuldu

Uzun yıllardır göğsünde şişlik ve ağrıyla yaşayan İlyas Karadağ (58) ağrılarının dayanılmaz hale gelmesiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesine başvurdu. Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Murat Hüyüklü tarafından muayene edilen ve acilen ameliyat olması gerektiği aktarılan İlyas Karadağ, ilk aşama ameliyat olmayacağını söyledi. Aradan geçen belirli bir sürenin ardından Karadağ, ağrılarının şiddetlenmesi nedeni ile ameliyat olmaya karar verdi. İki saat süren ameliyatın ardından İlyas Karadağ erkeklerde çok nadir olarak görülen göğüs kanserinden kurtuldu.

İlyas Karadağ’ın sol memede ağrı ve şişlik şikayeti ile hastaneye başvurduğunu hatırlatan Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Murat Hüyüklü, yapılan tetkiklerin ardından Karadağ’ın meme kanseri teşhisi konduğunu anlattı. Yapılan tedavi ve süreçle ilgili bilgiler veren DR. Hüyüklü, "İlyas bey 58 yaşında erkek hastamız. Sol memede ağrı ve şişlik şikayetiyle başvurmuştu polikliniğimize. Yapılan tetkiklerde sol memede sıvı birikimi ve kitle saptanması üzerine hastayı çok ertelemeden operasyon kararı alıp ameliyat öncesi tetkiklerini tamamladık. Ameliyat sonrası öncesi saptadığımız sol memedeki kitleyi çıkarttık. Hastamıza meme kanseri teşhisi kondu. Gayet başarılı bir şekilde hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik ve ameliyat sonrası gereken tetkik ve tedavileri tamamladıktan sonra şuanda da şifa ile taburcu eder vaziyete getirdik" dedi.

“100-150 binde bir nadir görülen bir hastalık”

Opr. Dr. Hüyüklü, erkeklerde hastalığın 150 binde bir görüldüğünü belirterek, "Yani meme kanseri olmuş olması ve erkek hasta olmuş olması. Bilindiği gibi bu hastalık toplumumuzda bayanlarda bilinen bir hastalık. Memede kitle, tümör, kanser daha çok kadınlarda görülen bir hastalık. Erkek olmasından dolmayı bu hastayı önemli kılıyor. Buda bize şunu gösteriyor, meme dokusu olan her kişide ister bayan olsun, ister erkek olsun bu hastalık olabilir. Bizim amacımız bilgilendirmek. Halkımıza bu bilinci uyandırmak. Meme kanseri 100 kadında görülen hastalık erkeklerde 1’e tekabül ediyor. Yani yaklaşık 100-150 binde bir nadir görülen bir hastalık. Her zaman sık karşılaşacağımız bir hastalık değil. Hastalığın adı nedeniyle de önem arz eden, ehemmiyet arz eden, ivedilikle hareket etmemiz gereken, ameliyat ve ameliyat sonrasını hızlı organize etmemiz gereken bir durum. Çünkü her geçen saniye hastalığın daha ileri organlara yayılması demek. Erkeklerde de teşhis konulduğunda bu tümör, kanser ileri organlara yayılmış vaziyette geliyor. Farkındalık, bilinç durumuna göre insanlar erteleyebiliyor. Geldiğinde de bu hastalık ilerlemiş vaziyette oluyor ama hastamızın da şansı erken evrede yakalanmış olması ve gereken ameliyatı çok geniş boyutlara varmadan bitirmiş olmamız. Burada şunu amaçlamak istiyoruz. yani bayan hastalar olsun, erkek hastalar olsun memede ağrı, kitle, şişlik şikayetlerinde doktorlara mutlaka başvursunlar. Yan mememe dokusu olan her kişide bu olabilir. Kadında olur, erkekte olmaz diye bir şey yok” diye konuştu.

İki saatlik başarılı bir ameliyatın ardından sağlığına kavuştu

Ameliyatı kalabalık bir heyetle birlikte gerçekleştirdiklerini anlatan Dr. Hüyüklü, ameliyatın 2 saat sürdüğünü ifade etti. Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Murat Hüyüklü "Anestezi uzmanımız, ameliyathane hemşiremiz ve 2 cerrahla ameliyata girdik. Kalabalık bir ekiple ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyatla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadı. Gereken işlem yerine getirildi. Ameliyat yaklaşık 2 saati buldu. Şuanda hastamızı 1 hafta 10 gündür servisimizde takip etmekteyiz. Diren takibini yapıyoruz. Hastamızın yemesinde, içmesinde, günlük aktivitesini göstermesinde herhangi engel teşkil eden bir durum yok. Bundan sonraki döneminde yakın takip ve tedavi gerektiren durum olacak. Şuanda hastamız ameliyat neticesinde önceki sağlığına kavuşmuş durumda görünüyor" diye konuştu

Eşinin ısrarıyla ameliyat oldu

Meme kanseri olduğunu hastanedeki tetkiklerinin ardından öğrenen ve geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuşan İlyas Karadağ, eşinin tedavi olmasında etkili olduğunu söyledi. Karadağ şöyle konuştu:

"Benim sol göğsümde küçük bir çıban patladı. Ondan sonra şişlik başladı. Burada görevli hanımıma doktora gitmem için ısrar ediyordu, ama ben korkuyordum. Geçen sene Murat beye geldim. Murat bey ’hemen ameliyat edelim’ dedi ama ben korkumdan olamadım. Ama bu kez Murat beyin beyin elinden kaçamadım. Şuanda çok iyiyim Allaha şükür."