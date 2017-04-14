Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 18:23

Erken gelen şampiyonluğu çifte telli ile kutladılar

Spor Toto 3.

Erken gelen şampiyonluğu çifte telli ile kutladılar

14 Nisan 2017 18:23

Lig 3. Grup maçında evinde karşılaştığı Adliyespor’u 4-1 mağlup eden AFJET Afyonspor, lig bitimine 2 hafta kala en yakın takipçisine 9 puan fark atarak matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti. Futbolcular ve taraftarlar erken gelen şampiyonluğu sahada çifte telli oynayarak kutladı.


Mor menekşeler bugün oynadıkları Adliyespor maçını 4-1 kazanarak şampiyonluğu erken kutladı. AFJET Afyonspor’un en yakın takipçisi Sakaryaspor ise kendi evinde 12 Bingölspor ile 1-1 berabere kaldı. Aldığı galibiyet ile puanını 74’e yükselten AFJET Afyonspor, 65 puandaki Sakaryaspor’a 9 fark attı.


Adliyespor galibiyetinin ardından hakemin bitiş düdüğü ile birlikte statta çifte telli ve oyun havaları çalmaya başlayınca futbolcular orta sahada oluşturdukları dairede oynamaya başlayarak erken gelen şampiyonluğu kutladılar. Bir süre sonra futbolculara taraftarlarda eşlik ederken, sahaya inen seyirciler oyuncular ile birlikte göbek atarak kutlama yaptı.


Maçı izlemeye gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise mikrofonu eline alarak futbolcuları tebrik etti. Diğer yandan müsabakanın ikinci yarısında stada gelen Bakan Eroğlu, memleketinin takımının attığı gollerde sevincini protokole sarılarak göstermesi ise dikaktlerden kaçmadı.


Çifte telli oynanarak yapılan kutlama yaklaşık 20 dakika sürdü. Buradaki kutlamanın ardından seyircilere kent merkezine kadar araç konvoyu yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
AFYON NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:30
  • Güneş :06:14
  • Öğle :13:09
  • İkindi :16:51
  • Akşam :19:42
  • Yatsı :21:15
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!