’Erken teşhis ile kanserden korkmuyorum’ projesi

İhsaniye ilçesinde başlatılan proje ile kanserden korunma yollarını öğretilmesi, kanser taramalarını düzenli olarak yaptırma bilincinin kazandırılması hedefleniyor. Ayrıca katılımcılar için bazı kanser türlerine karşı tetkikler yapılıyor. İhsaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Serkan Özdemir yaptığı açıklamada, “Zaten kanserle yapılması gerekenler Türkiye’de aile hekimleri tarafından yapılmakta fakat kaymakamımızla yaptığımız iştişarelerde şunu fark ettik. Aslında yapılması gerek tüm ekipman burada var fakat insanların bunu yapmak için bir gayreti çabası yoktu. Biz de insanları bilgilendirmek, ne yapabilirler hangi durumda nereye başvurmalılar nereye gitmeliler biz onlara ne vermeliyiz ne yapmalıyız gibi düşünerek asıl amacımız insanları yönlendirerek küçükte olsa insanların aklında bir soru işaretini ortadan kaldırmak” diye konuştu.

“Biz 6 kanser hakkında tarama yapmayı düşündük”

Kanser hakkında tarama yaptıklarını belirten Başhekim Özdemir, “Biz 6 kanser konusunu tarama yapmayı düşündük bunlar erkekler ve kadınlar arasında en sık görünen kanser tipleri olduğunu belirterek, bunlar meme, akciğer ve solunum yolları, kalın bağırsak, mide, prostat ve serviks kanseri olarak 6 kanser olarak aynı zamanda da erken teşhis edilebilecek. Kanserler hakkında insanlara bilgi vermek istedik” dedi.

“Vatandaşlarımız erken teşhis için taramalara katılmalı”

Erken teşhis için kanser taramasının önemine değinen Özdemir kanser tarama oranının yüzde 128’e çıktığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Yabancı ülkelerde tarama eğitimlerine katılmayan vatandaşlar kansere yakalandığında devlet taramaya katılamadığı için o kişilerin kanser tedavilerini karşılamıyor. Ülkemizde böyle bir şey yok. Ülkemiz sosyal hizmetler konusunda çok üst seviyede ve her vatandaşına sağlık hizmeti sunuyor fakat 1-2 liralık kitle teşhis edilecek bir şey için ne için devlet 200-300 liralık bir para harcasın? Bu aynı zamanda devleti korumaktır. Aynı zamanda insan erken evrede yakaladığın için daha uzun süre yaşayabiliyor. Halihazırda yürütülmekte olan proje ile kanser tarama oranımız yüzde 128’e ulaşmış olup hedef nüfusun üzerine çıkılmıştır. Bu veri 2018’in sadece ilk 3 ayına aittir. İlçemiz bu oranla Afyon birincisidir. Erken teşhise yönelik yapılan tetkiklerde bazı hastalarımızda kanser bulguları olduğu tespit edilerek tedavilerine başlanmıştır.”