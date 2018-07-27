Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar teşkilatı ile bir araya geldi

Eroğlu, burada yerel seçimlerin startını verdi.

Memleketi Afyonkarahisar’a gelen AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına atanan Hüseyin Sezen’i ziyaret etti. İl Başkanlığında gerçekleştirilen ziyaretin ardından teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Eroğlu, yerel seçimlerin startını şimdiden verdi. Eroğlu, “Bu seçimlerde de Afyonkarahisar’ın kendine yakışır bir şekilde ve büyük bir gayret göstererek destan yazması gerekiyor. Bugün inşallah, bu startı veriyoruz. Mahalli idareler seçimlerinde bize düşen görev Afyonkarahisar’daki bütün belediyeleri almaktır” diye konuştu.

Eroğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“15-16 yıldır AK Parti’nin yazdığı destan 100 yıldır yapılanlara eşittir. Gerçekten çok muhteşem ve mükemmel projelere imza atıldı. Ama bu kardeşiniz de sadece Türkiye’de değil, Afrika’dan Moritanya’dan tutun da Kırgızistan’a, Bosna Hersek’ten Azerbaycan’a kadar büyük hizmetler yaptı. Şu an da Cibuti’de bile baraj yapıyoruz. Afrika’da 2 milyon insana su götürdük. Bunlar geçekten muhteşem yatırımlar. Şu anda dünya en fazla tesis açan bir bakan unvanına sahibim. Bunu da başkalarının geçeceğine pek ihtimal vermiyorum."

Eroğlu’nun teşkilat mensuplarıyla birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanetin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser ve çok sayıda partili katıldı.