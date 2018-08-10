Dr. Veysel Eroğlu, “Vatandaşlar hükümetine ve devletine güvensin dolardaki bu yükseliş geçicidir. Kusura bakmasınlar Amerika’dan daha iyi durumdayız” dedi.

Türkiye’nin ekonomisinin çok güçlü olduğunu belirten AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, vatandaşlardan devlete ve hükümete güvenmelerini istedi. Dolarda yaşanan dalgalanmayı daha önce de gördüklerini kaydeden Eroğlu, “Bu tür oynamaları biz daha önce de çok gördük. Bakın 2008-2009 yılında dünyada ekonomik kriz varken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’de ekonomi sağlam mali disiplin çok dikkatle takip ediliyor kriz bizi teğet geçecek dedi. Teğet bile geçmedi. Şimdi bakın sadece ekonomide dolar söz konusu değildir. Ben burada bütün Türkiye vatandaşlarının rahat olması için mesaj vermek istiyorum. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızla İSKİ’yi kurtardık batmış bir kurumdu. Türkiye’yi kurtardık. Ekonomide belli kriterler var sadece dolar değil. Bunlardan biri üretim, Türkiye’de üretim var. Diğeri istihdamdır, Türkiye’de istihdam da var. Şu anda Avrupa’da en çok istihdam sağlayan nüfusumuzun artmasına rağmen Türkiye’dir. Bir diğeri de ihracattır. Türkiye’de ihracat artıyor. Bir de ekonomideki özellikle bazı kriterler var. Mesela kamu veya toplam borçların gayri safi milli hasılaya oranı Türkiye’nin çok düşük. Onlarda ise yüzde 90-99, toplam borçların gayri safi milli hasılaya oranı. Kusura bakmasınlar Amerika’dan daha iyi durumdayız” diye konuştu.

“Türkiye ekonomide daha iyi yere taşınacak”

Türkiye’nin ekonomisinin daha iyi yerlere taşınacağının altını çizen Eroğlu; “Bunlar aşılacaktır. Geçici bir durumdur. İnşallah önümüzdeki günlerde ekonomik tedbirler alınacak. Ben Türkiye’deki mali disipline güveniyorum. Ekonomiye, ihraçta ve insanlarımıza güveniyorum. Dolayısıyla biz inişteyken şuan çıkıştayız. Vatandaşlar rahat olsun. Dolarda bir miktar yükselme var ama özellikle diğer kriterler açısından Türkiye ayakları sağlam yere basıyor. Vatandaşlar merak etmesinler. Dolardaki bu oynaklık geçicidir. Türkiye’nin ekonomisi çok daha iyi noktalara taşınacaktır” dedi.