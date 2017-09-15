Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 15:15

Eşinden boşanan adam aracına yazdırdığı yazılarla sevincini duyurdu

Afyonkarahisar’da eşinden boşanan Rıdvan Çöygün isimli vatandaş sevincini aracına yazdığı yazılarla çevresine duyururken, Çöygün aracına yazdırdığı “boşandım” ve “kurtuldum” yazıları ile kent sokaklarında tur attı.

Eşinden boşanan adam aracına yazdırdığı yazılarla sevincini duyurdu

15 Eylül 2017 15:15


Afyonkarahisar merkeze bağlı Işıklar Beldesi’nde yaşayan Çöygün, Afyonkarahisar Aile Mahkemesi’ne şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanma davası açıp eşi ile 5 yıl süren evliliğini sonlandırdı. Çöygün ardından eşine ender rastlanacak bir kutlama yaparak, aracını boşandığına dair yazılarla donattı. Aracının ön plakasına “boşandım”, arka plaka kısmına ise “kurtuldum” yazdıran Çöygün aracın arka camına da “cehennemin dibine kadar yolun var” yazdırdı. Çöygün bu şekilde aracı ile kent sokaklarında tur atarak boşanmasını hem çevresine duyurdu hem de kutladı.


Süslediği aracı ile kentte tur atan Çöygün, “Eşim ile geçimsizliğimiz vardı ben de boşanma davası açtım ve boşandım. Huzurum yerine geldi. Allah herkesin yolunu açık etsin. Dünya varmış şimdi çok rahatım” dedi.


Öte yandan, Çöygün’ün bir çocuğunun olduğu ve velayetinin de boşandığı eşinde kaldığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç