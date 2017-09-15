Eşinden boşanan adam aracına yazdırdığı yazılarla sevincini duyurdu

Afyonkarahisar merkeze bağlı Işıklar Beldesi’nde yaşayan Çöygün, Afyonkarahisar Aile Mahkemesi’ne şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanma davası açıp eşi ile 5 yıl süren evliliğini sonlandırdı. Çöygün ardından eşine ender rastlanacak bir kutlama yaparak, aracını boşandığına dair yazılarla donattı. Aracının ön plakasına “boşandım”, arka plaka kısmına ise “kurtuldum” yazdıran Çöygün aracın arka camına da “cehennemin dibine kadar yolun var” yazdırdı. Çöygün bu şekilde aracı ile kent sokaklarında tur atarak boşanmasını hem çevresine duyurdu hem de kutladı.

Süslediği aracı ile kentte tur atan Çöygün, “Eşim ile geçimsizliğimiz vardı ben de boşanma davası açtım ve boşandım. Huzurum yerine geldi. Allah herkesin yolunu açık etsin. Dünya varmış şimdi çok rahatım” dedi.

Öte yandan, Çöygün’ün bir çocuğunun olduğu ve velayetinin de boşandığı eşinde kaldığı öğrenildi.