Eski Bakan Eroğlu'nun Şuhut ziyaretleri

Dr. Veysel Eroğlu Şuhut'ta bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Eroğlu, ilk olarak Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. Eroğlu'na, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, Şuhut AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, Şuhut AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuriye Akkaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan eşlik etti. Eroğlu Kaymakam Kaya ile bir süre sohbet ederek ilçede yapılanlar hakkında bilgi aldı.

Ardından Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Emine Erdoğan İlim Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek Merkez Müdürü Mehmet Kalender ile bir araya geldi. Burada da Eroğlu'na Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, Şuhut AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuriye Akkaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam eşlik etti.