İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski Bakan Eroğlu'nun Şuhut ziyaretleri

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili Prof.

Dr. Veysel Eroğlu Şuhut'ta bir dizi ziyaretlerde bulundu.


Eroğlu, ilk olarak Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. Eroğlu'na, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, Şuhut AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, Şuhut AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuriye Akkaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan eşlik etti. Eroğlu Kaymakam Kaya ile bir süre sohbet ederek ilçede yapılanlar hakkında bilgi aldı.


Ardından Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Emine Erdoğan İlim Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek Merkez Müdürü Mehmet Kalender ile bir araya geldi. Burada da Eroğlu'na Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, Şuhut AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuriye Akkaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.