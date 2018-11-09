Eski Bakan Veysel Eroğlu: "Dünyanın en büyük siyasi organizasyonu AK Parti'dir"

Dr. Veysel Eroğlu, "Dünyanın en büyük siyasi organizasyonu AK Parti'dir. Üye sayısı 10 milyonu geçti" dedi.

AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti Şuhut İlçe Gençlik Kolları 2. İçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Eroğlu, "Gerçekten çok önemli çünkü AK Parti'nin vizyonunda sürekli yola devam var. Hep birlikte yola devam ediyoruz. Tüm Türkiye yola devam ediyor. AK Parti Türkiye'de muhteşem destanlar yazmış olan bir partidir. Dünyanın en büyük siyasi organizasyonu AK Parti'dir. Üye sayısı 10 milyonu geçti. Avrupa'da pek çok ülkenin nüfusundan fazla üyemiz var. Keza gençlik kolları, kadın kolları üye sayıları ana kademe baktığımız zaman gerçekten muhteşem bir dayanışma var. Bunu sağlayan Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız gerçekten teşkilatçı bir kişiydi. Kendisi ile tanışmamız yıllar önce oldu biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığı dönem bende İSKİ Genel Müdürlüğü vazifesine başlamıştım. Daha sonra Cumhurbaşkanımız AK Parti'yi kurdu 2001 yılında AK Parti'yi kursu gerçekten AK Parti'nin kuruluşu da muhteşem oldu AK Parti nerede kuruldu Afyonkarahisar'da kuruldu" dedi.

Şuhut Belediye Düğün Salonunda düzenlenen toplantıya AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu'nun yanı sıra, AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Avukat Ferda Ertürk, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, Şuhut İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, İl Genel Meclisi Üyeleri Ömer Tunçay, Zübeyde Balı, Mahir Şeker, protokol üyeleri ve çok sayıda parti üyeleri katıldı.

Toplantı, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.