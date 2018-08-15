Eski Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy son yolculuğuna uğurlandı

Halil İbrahim Özsoy, memleketi Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Anavatan Partisi’nden 3 dönem milletvekilliği ve Sağlık Bakanlığı yapan Dr. Halil İbrahim Özsoy, memleketi Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi. Dün tedavi gördüğü Ankara İbnisina Hastanesinde sabah saatlerinde vefat eden Özsoy’ un cenazesi bugün hastaneden alınarak cenaze nakil aracı ile Bolvadin ilçesindeki Çarşı camisine getirildi. Özsoy, öğle namazına müteakip Bolvadin İlçe Müftüsü Muammer Kavşak tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından sevenlerinin omuzunda son yolculuğuna uğurlanarak aile kabristanlığında toprağa verildi.

Özsoy’un cenaze törenine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Bolvadin Kaymakamı İbrahim Özkan, Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, AK Parti Bolvadin İlçe Başkanı Ömer Dayı, eski brokratlar ve çok sayıda ilçe halkı katıldı.

Halil İbrahim Özsoy kimdir?

1938 yılında Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde doğdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Afyon Devlet Hastanesi Asabiye Uzmanlığı ve Baştabibliği, Afyon İI Sağlık Müdürlüğü görevinde bulundu. 19., 20. ve 21. Dönem Afyon Milletvekiliği ile Sağlık Bakanlığı yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Anavatan Partisi Genel Başkanlığını da yapmıştı.