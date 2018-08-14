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14 Ağustos 2018 12:31

Eski Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy vefat etti

Anavatan Partisinden 3 dönem milletvekilliği ve Sağlık Bakanlığı yapan Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi nüfusuna kayıtlı Halil İbrahim Özsoy hayatını kaybetti.

Eski Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy vefat etti

14 Ağustos 2018 12:31


Afyonkarahisar 19.,20. ve 21. dönem milletvekili Sağlık Eski Bakanı Halil İbrahim Özsoy tedai gördüğü Ankara İbnisina Hastanesinde hayatını kaybetti.



Halil İbrahim Özsoy kimdir?


1938 yılında Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde doğdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Afyon Devlet Hastanesi Asabiye Uzmanlığı ve Baştabibliği, Afyon İI Sağlık Müdürlüğü görevinde bulundu. 19., 20. ve 21. Dönem Afyon Milletvekiliği ile Sağlık Bakanlığı yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Anavatan Partisi Genel Başkanlığını da yapmıştı.




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