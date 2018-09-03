ESOB olarak bu ahlaksız tutum içinde olanların gerekli cezaya çarptırılmasını ve dahası teşhir edilmesini talep ediyoruz” dedi.

ESOB yönetim, denetim, disiplin ve danışma kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, esnafın sorunları konuşuldu. Toplantıya katılan meslek odası başkanları ilçelerdeki sorunları ve çözüm yollarını anlattı. Toplantıya katılan bütün başkanlar, dış müdahalelere karşı topyekun bir seferberlik başlattıklarını ifade ederek birlik ve beraberlik içinde bugünlerin de geçeceği görüşünü aktardı. ESOB Başkanı Abdülkadir Konak, “Afyon esnafımız, devletimizin yanında olduğunu defalarca kez göstermiştir. Son günlerde yaşanan döviz kuru oyunlarından ülkemiz daha da güçlenerek çıkacaktır. Bu konuda esnafımız üstüne düşen görevi yapmaktadır” dedi.

“Stokçuluk vatan hainliğidir”

Son günlerde dış güçlerce gerçekleştirilen kur dalgalanmasının, fiyatlarda artışa neden olduğunu söyleyen Başkan Konak, “Bu durumu fırsat bilerek stokçuluk yaparak haksız yere para kazanmanın peşinde olanlar, bize göre vatan hainliği içindedir. Böylesine ahlaksız tutum içine girenlerin yetkili birimlere şikayet edilmesini bekliyoruz. ESOB olarak bu ahlaksız tutum içinde olanların gerekli cezaya çarptırılmasını ve dahası teşhir edilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.