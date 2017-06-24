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24 Haziran 2017 14:11

ESOB, güneş enerji santralı için yüklenici firma ile imzaları attı

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, güneş enerji santralı ihalesini alan firma ile sözleşme imzaladı.

ESOB, güneş enerji santralı için yüklenici firma ile imzaları attı

24 Haziran 2017 14:11


ESOB Başkanı Abdülkadir Konak ve şirket yetkilisi Emel Aytaç Kırmalı tarafından karşılıklı imzalanan sözleşme ile çalışmalara hemen başlanacak. Zafer Kalkınma Ajansı’nın (ZEKA) destek programı SÜCEP kapsamında yürütülen ‘Güneş Esnaf için doğuyor’ projesiyle 170 bin kwh enerji üretilecek. Başkan Konak, güneş enerji santralının kurulması konusunda destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür etti. ESOB ile firma arasındaki imza töreninde Genel Sekreter Oğuzhan Caymaz ile proje sorumlusu İsmail Armağan’da hazır bulundu.




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