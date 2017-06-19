ESOB’un güneş enerji santrali ihalesi yapıldı

ESOB’un güneş enerji santrali için 5 istekli firmanın katılımı ile gerçekleştirilen ihaleyle bir firma 378 bin 760 lira teklif vererek ihaleyi aldı.

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,“Önümüzdeki yıl kendi elektriğimizi kendimiz üretmiş olacağız. Projemizin hayata geçmesiyle yıllık 170 bin kwh enerji üretimi sağlanacak. Hem, şehrimize hem de ülkemiz ekonomisine katkı vermekten dolayı son derece mutluyuz” dedi.

Başkan Konak, Zafer Kalkınma Ajansı ile kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.