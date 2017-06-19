Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 14:57

ESOB’un güneş enerji santrali ihalesi yapıldı

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (ESOB), Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) sunduğu ve 2016 mali destek programı Sürdürülebilir Çevre Programı (SÜCEP) kapsamında kabul gören “Güneş esnaf için doğuyor” projesinde ihale aşaması bitti.

ESOB’un güneş enerji santrali ihalesi yapıldı

19 Haziran 2017 14:57


ESOB’un güneş enerji santrali için 5 istekli firmanın katılımı ile gerçekleştirilen ihaleyle bir firma 378 bin 760 lira teklif vererek ihaleyi aldı.


Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,“Önümüzdeki yıl kendi elektriğimizi kendimiz üretmiş olacağız. Projemizin hayata geçmesiyle yıllık 170 bin kwh enerji üretimi sağlanacak. Hem, şehrimize hem de ülkemiz ekonomisine katkı vermekten dolayı son derece mutluyuz” dedi.


Başkan Konak, Zafer Kalkınma Ajansı ile kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
AFYON NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:10
  • İkindi :17:06
  • Akşam :20:34
  • Yatsı :22:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!