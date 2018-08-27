“Ethem Tem Fotoğraf Yarışması” ödülleri sahiplerini buldu

Sergide ülkenin birçok yerinden çeşitli fotoğraflar yer aldı.

Taş Medresede gerçekleştirilen açılışa Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Burcu Köksal, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Mustafa Solak, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi dereye giren yarışmacılara il protokolü tarafından ödülleri teslim edildi. Daha sonra bir konuşma yapan ADD Afyonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz, 1922 yılından beri Atatürk’ün fotoğrafçısı Ethem Tem adına hiç bir etkinliğin yapılmadığını belirterek, "Bugün güzel bir gün. Ethem Tem adına 1922 yılından beri hiç bir şey yapılmamış. Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını çeken kişidir. Kurtuluş Savaşı’nın İzmir’e kadar olan bölümünde çekilen fotoğrafların hiç biri kalmamış. Çünkü İzmir yangınında o fotoğrafların hepsi yanmış. Biz kültürün ve sanatın çok önemli olduğuna inanan Afyon ADD şubesi olarak bir savaş meydanlarda ne kadar muhteşem olursa olsun eğer sonuç alınmasını isteniyorsa kültür ve sanat ordusuyla beslenmesi gerekir. Biz onu yapmaya çalıştık. İzmir’e, Atatürk ve silah arkadaşları silahla girdi. İnşallah biz zafer güzergahı üzerinde İzmir’e 9 Eylül’de sanatla gireceğiz” ifadelerini kullandı.

"Bin 250 fotoğraf katıldı”

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban yaptığı konuşmada, "Bundan 1 yıl önce Afyon ADD Başkanımız Veli Cengiz Hocamız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ziyarete geldi. Bende o ana kadar Ethem Tem ismini bilmiyordum. Afyonumuzun tüm fotoğraflarını Kocatepe’de o çekmiş. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşının fotoğraflarını çekmiş. Bize onun adına yarışma düzenleme teklifinde bulundular. Bizde sevindik iş birliği içinde gerçekleştirdik. İki kategori açtık. Türkiye genelinde bin 250 fotoğraf katıldı. Jürimiz fotoğrafları seçti. İnşallah bu sergi farklı illerde de sergilenecek” dedi.

"O günleri anlamaya çalışıyoruz”

Açılışta son konuşmayı Vali Mustafa Tutulmaz ise, "Güzel bir etkinlikte beraberiz. Ethem Tem Afyonkarahisar’da Atatürk’ün fotoğrafıyla aynı anda anılan önemli bir esere imza atan kişidir. Kocatepe ve Afyonkarahisar denildiğinde o fotoğraf karşımıza çıkar. Afyon halkının Ethem Tem’e olan şükranının bir temsili olarak bu sergi açılıyor. İnşallah bundan sonrada benzerleri devam eder. Tabi şu anda il olarak Zafer haftası etkilikleri içerisindeyiz. Ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz. O günleri anlayarak geleceğimizi kurmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından il protokolü ve katılımcılar fotoğraf sergisini gezdi.