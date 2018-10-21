Evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Afyonkarahisar'da bir evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın kent merkezi Marulcu Mahallesinde iki katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede binayı satmasıyla içeride bulunan Adnan Durun isimli şahıs olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan zehirlenen Adnan Durgun ambulasla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, emniyet ekiplerde geniş güvenlik önlemleri aldı.