Evlenmek üzere olduğu kadını başka biriyle gören adam cinnet getirdi

Afyonkarahisar'da evlenmek üzere olduğu kadını başka biriyle gören şahıs cinnet getirerek iki kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan kadın hayatını kaybederken, yanındaki adamın ise durumu ciddiyetini koruyor.

Olay; kent merkezinde bulunan kapalı pazaryeri önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram A., evlenmek üzere olduğu Şevval S.'yi, Ali İhsan D. ile birlikte görünce cinnet getirdi. Bir süre ikili ile tartışan Bayram A., yanından bulunan bıçakla evlenmek üzere öldüğü Şevval S. (37) ile Ali İhsan D.'yı (56) üç yerinden bıçakladı. Olay sonrası gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine kaldırıldı. Şevval S.'nin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Ali İhsan D.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın faili Bayram A.'nın ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.