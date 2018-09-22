Fasulye üreticisinin bu kez yüzü güldü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki fasulye üreticisinin bu kez yüzü gülüyor. Verimin düşüklüğüne rağmen fiyatı geçen yıla göre yüzde 50-100 artan yeşil fasulye piyasada rahat alıcı buluyor.

Şuhut ilçesinde bu sene fasulye ekili alanlarının geçen yıla oranla yüzde 30 arttığı belirtildi. Yaklaşık 3 bin dekar alandaki ekimle Türkiye'nin en çok yaş fasulyesinin üretildiği Şuhut ilçesinden birçok şehre fasulye gönderiliyor. Geçen yıl 1 lira ile 1,75 liraya tarladan satılan fasulye fiyatları, bu yıl 1,5 - 4,5 TL arasında değişirken, üretici verim düşüklüğünden şikâyetçi. Çeşitli hastalıklar yüzünden bu yıl verimin düştüğünü belirten üreticiler, az üretim yüzünden fiyatlarındaki artıştan çok memnun olduklarını belirttiler.

Üretici Halil Çatalkaya, fasulye pazarının çok iyi olduğunu belirterek, "Fasulye üreticiliği bu sene çok güzel gidiyor. Haftada 4 çuval getiriyorum ve iyi paraya satıyorum. Malına göre iyisi 3 lira kötüsü var 4 lira'' dedi.

Fasulye tüccarı Münir Karakaya ise açıklamalarında, ‘'Fasulyenin değeri mayın kalitesine göre 4 lira ile 1,5 lira arasında değişiyor. Allah bin bereket versin. Bu yıl fasulyeden iyi para kazanıyoruz. Yalınız şunu söylemek istiyorum ben biz Şuhut olarak bu işi Burdur'a kaptırdık. 2000 yılında Burdur başladı, biz ise 90'lı yıllarda başladık. Adamlarda ambalaj da var işçilik de var. Bizim bu konuda eksikliğimiz var. Ben toptancıyım ve pazardan alıp kendim sarıyorum. Fiyat üzerine 100 - 150 lira nakliye biniyor, buna hamal parası biniyor ve götürüyor malı teslim ediyorum. Komisyon ve vergi derken biz doğru düzgün para da kazanamıyoruz tüccar olarak. Niye malda kalite yakalayamıyoruz. Tüccarın çoğu Burdur'da şuanda'' diye konuştu.