Fasulyedeki verimsizlik üreticiyi üzdü

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde fasulye eken üreticiler geçen aylarda şiddetli yağışlardan kaynaklanan hastalıktan sonra bekledikleri verimi alamadı. Sorunlarını dile getiren üreticiler, fiyatların da zaman zaman farklılık göstermesinin kendilerini zor durumda bıraktığını aktardı.

Fasulye üreticisi Ali Aygördü, "Fasulyeden para kazanmamız hiç mümkün değil çiftçimiz kan ağlamaktadır. Gübresi pahalı, masrafı pahalı satışlarımız çok aşağı gitmektedir. Çiftçimiz bir gün geliyor fasulye para ediyor, ertesi gün satılmıyor. Ertesi gün yarı fiyatına düşüyor. Fasulyede dolunun zararı Afyonkarahisar genelinde yüzde 80’lerde. Çiftçi bu konuda çok mağdur" ifadelerini kullandı.

Bir diğer fasulye üreticisi Mustafa Yılmaz ise "Batak her şey, dolu geldi bizi bitirdi. Gübre 110 ile 120 lira arasında. Fasulye şu anda 1,5 TL ile 1,7 TL arasında ediyor. Şuhut ilçemizi dolu vurdu. Her şeyi dolu vurdu 10 kişi fasulye yetiştiriyor geri yanı gidik. Fasulye yok burada perişan para kazanmıyoruz. 5 bin TL masraf ettim daha aldığım 4 bin TL para" dedi.