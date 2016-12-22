FETÖ operasyonunda 8’i eski polis 12 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8’i eski polis 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından operasyon yapılmıştı. Operasyonda İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda açığa alınan ve meslekten ihraç edilen 8’i eski polis 12 kişinin gözaltına alınmıştı. Şahıslar bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeden önce Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirdiler. Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldılar. Şahısların savcılık sorgusunun ardından akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Öte yandan, şahısların bir çoğunun cep telefonunda FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığı iddia edilen “Bylock” isimli mesajlaşma programına da rastlandığı belirtildi.