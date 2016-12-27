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27 Aralık 2016 17:12

FETÖ’yü kullanarak polis annesini dolandırdılar

FETÖ’yü kullanarak polis annesini dolandırdılar

27 Aralık 2016 17:12

Afyonkarahisar’da telefonla arayarak kendilerinin polis olarak tanıtıp, polis olan oğullarının hesabından Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) para aktarıldığını söyleyerek 48 yaşındaki kadının 26 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasını dolandıran şahıs, şehirlerarası otogarda polisin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Olay merkeze bağlı Erkmen kasabasında meydana geldi. İddialara göre Erkmen Beldesi’nde yaşayan N.Ç.’yi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, aileye ait tüm kimlik bilgilerini söyleyerek, polis olan oğlunun hesabından örgüte para aktarıldığını, konuyla ilgili operasyon yaptıklarını ve karşılaştırma amacıyla paraları kendisine vermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine panikleyen N.Ç., evde oğluna ait emaneten duran yaklaşık 26 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyalarını, kapıya gelen aslen Şanlıurfalı olduğu öğrenilen kişiye teslim etti.
Olaydan kısa bir süre sonra dolandırıldığını anlayan 48 yaşındaki N.Ç., polisi arayarak ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine kısa sürede harekete geçen emniyet ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını inceleyerek parayı alan kişinin eşkal bilgilerine ulaştı. Şahsın şehirlerarası otobüs terminalinde olduğunu tespit eden ekipler, kısa sürede Halil K.’yı otogarda otobüse binmek üzeri ilen evden aldığı 26 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyaları ile birlikti yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınan Halil K., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise dolandırdıkları N.Ç.’nün evine giderken görülüyor. Halil K.’nin sürekli hareket halinde olduğu ve sürekli cep telefonu ile görüştüğü gözleniyor.



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