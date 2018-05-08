Frig kayığı, Emre Gölü’ne indirildi

İhsaniye Kaymakamlığı tarafından başlatılan ’Frig Vadisi Turizm Geliştirme Projesi’ kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ilçede bulunan önemli Frig eserleri ve motifleri temel alınarak hazırlanan ’Kral Midas’ isimli Frig kayığı, göle indirildi. Yapımı 37 gün süren ve tamamen el işçiliği ile Eskişehir’de üretilen kayık ile bölge turizmine büyük katkı sağlanması hedefleniyor. Yapımında Frig dönemine ait tekneleri yansıtan gravür, resim ve heykeller örnek alınırken ayrıca ilçenin özellikle başta gelen Frig eserleri detaylı olarak incelenerek teknenin motiflerine dahil edildi.

Emre Gölü’ne indirilen Frig kayığı hakkında bilgi veren Kaymakam Alper Taş, Kral Midas’ın dünyada tek Frig kayığı olduğunu dile getirdi. Kaymakam Taş, “İhsaniye Kaymakamlığı tarafından İhsaniye Frig Vadisi bölgesinin turizme kazandırmak amacıyla bir proje başlattık. proje çerçevesinde Frig kayığı hazırlandı. Frig kayığı dünyadaki tek örneği. Bu anlamda da bizim projemizin simgesel bir kayığı olacak. Teknemiz 15 kişilik. Teknemizi hazırlarken özellikle tarihi resimlerden, tarihi heykellerden özellikle faydalandık. Bu şekilde teknemizi hazırladık. Çok kısa zamanda teknemiz hazırlandı ve inşallah yakın zamanda da projemizin açılışını yapacağız” diye konuştu.