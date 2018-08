Frig Vadileri Rahvan At Yarışlarında kıyasına mücadele

Geleneksel Frig Vadileri Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi.

Frig Vadileri Rahvan At Yarışları öncesi okçuluk gösterisi yapıldı. Büyük bir heyecanla izlenen okçuluk gösterisi sonrası Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve Belediye Başkanı Şaban Çabuk hedefe ok atışları yaptılar. Ardından kılıç gösterisi yapılırken program vatandaşlarca ilgiyle izlendi. İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan Kasabasında yapılan yarışlara Vali Mustafa Tutulmaz, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Vali Yardımcısı Âdem Uslu, İhsaniye Kaymakamı Alper Taş, MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, İhsaniye Belediye Başkanı Şaban Çabuk, Kayıhan Belediye Başkanı Ömer Şahin, İl Genel Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Haydar Serdaroğlu, İl Genel Meclis Üyesi Hamit Çakır ve çok sayıda yarışsever katıldı. Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında il merkezinde ve ilçelerde düzenlenen etkinlikler arasında yer alan Frig Vadileri Rahvan At Yarışında atlar kıyasıya yarıştı. Büyük ilgi gören yarışları izleyen Vali Tutulmaz, İlçe Kaymakamı Taş, İlçe Belediye Başkanı Çabuk ve Kayıhan Belediye Başkanı Şahin daha sonra dereceye giren yarışçılara ödüllerini ve kupalarını takdim etti.