Frig Vadisi'nde artık konaklanılabilecek

Frig Vadisi'nin canlandırılması için Afyonkarahisar'da Frig Evi açıldı.

Binlerce yıl önce Anadolu'ya gelerek yerleşen Frigler, bıraktıkları eserler ile ilgi çekmeye devam ediyorlar. Eskişehir - Kütahya - Afyon arasında bulunan tarihi Frig Vadisi'nde keşfedilmiş eserlerin yanında bir çok eser de keşfedilmeyi bekliyor. Bu beklentilere karşılık yerli ve yabancı turistler, bölgedeki eksiklikler nedeniyle Frig Vadisi'ne ilgi gösteremiyor. Bu eksiklikleri ortadan kaldırmak amacıyla Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği (FRİGKÜM) ve Afyonkarahisar İl Özel İdaresi'nin destekleriyle Frig Evi hizmete konuldu. İhsaniye ilçesinde açılan Frig Evi'nin sayısı kısa zamanda 4'e çıkarılacakken, ziyaretçilerin tüm ihtiyaçları bu mekanlarda sağlanacak.

"Turizme büyük katkısı olacak inşallah"

Üçlerkayası Köyü'nde bulunan Frig Evi'nin sorumlusu Tanju Tetik, konaklamalardan cüzi miktarda ücret aldıklarını söyledi. Turizme evlerin büyük katkısının olacağını kaydeden Teteik, "Frig yürüyüş yolu 506 kilometre, bizim bölgemiz rota 1 bölümünde yer alıyor. Burada Frig yürüyüş yolunda yürüyen insanlar konaklama ihtiyacı duydular ve konaklayacak herhangi bir yer bulamadılar. Bu ihtiyacı gören FRİGKÜM kuruluşu, Afyonkarahisar İl Özel İdaresinin finansmanlarıyla, İhsaniye bölgesinde 4 tane Frig Evi adı altında, köylerin eski binalarını restore etmek suretiyle insanların ihtiyaçlarını karşılayacak pansiyon tarzı bir konaklama yeri oluşturdu. Bizim köyümüzde bulunan Üçlerkayası Frig Evi de 1 ay önce açıldı, sorumluluğu bendedir ve insanların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak pozisyondadır. İnsanlar kendi ihtiyacı olan yiyecek içecekleri getirip burada yemek hazırlıyorlar veya bizden kahvaltı ya da yemek talep edebiliyorlar, burada konaklıyorlar. Çok cüzi bir miktar ücret alıyoruz, günlük 30 lira gibi bir ücret konaklamalardan alıyoruz. Turizme büyük katkısı olacak inşallah. Burada henüz 2 misafirimizi ağırladık. Maratonda koşan 2 kişi İstanbul'dan gelip burada konakladı. Bundan sonra da insanların ihtiyaçlarına cevap verileceğini umuyoruz" dedi.