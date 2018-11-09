Frig Vadisi'nde yollar parke taşıyla kaplandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bulanan Frig Vadisi'nin turizme kazandırılmasının ardından araç ve gezi yolları parke taşıyla kaplandı.

Birçok tarihi ve doğal yapıları bünyesinde barındıran Frig Vadisinde turist sayısı her yıl artıyor. Turistlerin vadide rahat ulaşımlarını sağlamak amacıyla İl Özel İdaresi tarafından yol yapım çalışmalarına hız verildi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İhsaniye İl Genel Meclis Üyesi İrfan Seçen, yol çalışmalarının yüzde 90 düzeyinde tamamlandığını belirterek, “Frig vadisi yolları güzergahı turistlere ve yerli halkımızın çok kullandığı bir yol. Buralar yazın tozdan kışından çamurdan dolayı turistler ve yerli halkımız kullanamıyordu. İl Genel Meclisi 2018 yatırım programında olan Aslankaya, Memiç kayalıkları, Emre Tekkesi yolların parke taşı yapımı bitti. Artık halkımız çok rahat bir şekilde gelmekte emeği geçen başta İl Genel Meclisi Başkanımız Salih Sel'e, saygı değer İl Genel Meclis üyelerimize ve İl Özel İdaresine teşekkürlerimizi sunarız. Yollarımızın yüzde 90'nı tamamlandı ve geri kalan kısmı ise önümüzdeki günlerde bitirilecek ve bunda sonrada çalışmalarımıza bütün hızımızla devam edeceğiz” dedi.