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06 Ağustos 2018 12:52

Frig Vadisi’ne tanıtım atağı

Türkiye’nin en güzel 10 vadisi arasında gösterilen Frig Vadilerinin Afyonkarahisar bölümündeki kaya mezarları, kaleler, kiliseler, kaya yerleşimlerinden oluşan toplam 18 adet eser için bilgilendirme levhaları yapıldı.

Frig Vadisi’ne tanıtım atağı

06 Ağustos 2018 12:52


Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği (FRİGKÜM) Birlik Başkanı ve Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, alanın turizme kazandırılması için gerek altyapı çalışmalarının, gerekse tanıtım çalışmalarının son hızla devam ettiğini belirtti. Tanıtım çalışmaları kapsamından en son Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yurt dışından Frig Vadilerine davet edilen yabancı gazetecilerin, sosyal medya fenomenlerin, bloggerların ağırlandığını ifade eden Vali Tutulmaz, vadilerin tanıtım programının FRİGKÜM tarafından yapıldığını belirtti. Vali Tutulmaz, altyapı çalışmaları kapsamında asfaltlama sezonu kapanmadan yolların asfaltlanacağını ve son olarak Birliğin imkânlarıyla kaya mezarları, kaleler, kiliseler, kaya yerleşimlerinden oluşan toplam 18 adet eserle ilgili QR kodlu, haritalı Türkçe-İngilizce tanıtım levhalarının hazırlanarak yerleştirildiğini söyledi.


Vali Mustafa Tutulmaz 2018 yılı içerisinde benzer çalışmaların, vadilerin Kütahya ve Eskişehir bölümlerinde de uygulanacağını sözlerine ekledi.




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