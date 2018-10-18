Friglerin 3 bin önce ektiği buğday cinsini toprakla buluşturacaklar

Afyonkarahisar'ın İhsaniye Kaymakamlığı tarafından başlatılan Frigya Siyez Buğdayı 2019 yılı üretim sezonu açıldı. Kaymakamlık ilçede faaliyet gösteren çiftçilere ekilmesi için Siyez buğdayı dağıttı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye Kaymakamlığı tarafından geçtiğimiz yıl üretimine başlanılan ve yüksek verim elde edilen Frigya Siyez Buğdayı'nın yaygınlaştırılması maksadıyla ilçede faaliyet gösteren çiftçilere buğday dağıtımı yapıldı.

İhsaniye Kaymakamı Alper Taş, yaptığı açıklamada, “İlçemize Siyez buğdayı kazandırılmaya geçen sene buna bir hayalle başladık. Proje olarak bu buğdayın İhsaniye'mizin tarımına çok elverişli olduğunu gördük. Çünkü toprak yapısı açısından Siyez buğdayı İhsaniye'mize çok uygundur. Bundan 3 bin yıl önce Frigler tarafından ekilmiş olan bu buğday türünün 1'e 10 verimli olduğunu görüyoruz. Siyez buğdayının un haline getirilerek ekmek ve çeşitli pasta türleri ilimizde satışa sunuldu" dedi.

Bu konuda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban beyle sürekli görüştüğünü belirten Kaymakam Taş, kendisine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Toplantıdan sonra çiftçilere Siyez buğdayından üretilen çeşitli hamur işlerinden ikram edildi. Programda son olarak ekilmesi için çiftçilere Siyez buğdayı tohumu dağıtıldı.