Afyonkarahisar da hizmet veren termal bir otelin ev sahipliğinde yapılan toplantıya Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Bu Yılın Sonunda 40 Milyonun Üzerinde Turist Bekliyoruz

Frigya Vadileri Destinasyon toplantısı açılış konuşmasını yapan ve turizm yönetiminin kolay bir iş olmadığını belirten Turizm Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal: “Geçen Kasım ayında 3. Turizm Şurası’nı düzenledik. Bu şuranın merkezindeki konu Türk turizminin bundan sonraki gelecek stratejisini belirlemek ve gideceği yönü tayin etmek. Bu çerçevede de örgütlenmeleri yani turizmi nasıl yöneteceğimize karar vermekle ilgiliydi. Bizler 1980’lerde başladığımız bu meseleyi şuanda kamunun gücüyle ve özel sektöründe dinamikliği ile bir şekilde fiili olarak kendimize has yöntemlerle yürütüyoruz. Ancak turizm değişiyor, turizmin dinamikleri değişiyor, turist profili değişiyor, ürünler çeşitleniyor. Bu yılın sonunda 40 milyonun üzerinde turist bekliyoruz ama ülkemiz bunun çok çok daha ötesine turist, misafir ağırlayabilecek bir kapasiteye sahiptir” dedi.

Yapılan Çalışmalarla Frigya’ya İlgi Arttı

Firgya Vadisi’nin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Vali Mustafa Tutulmaz; “Afyonkarahisar’da Frigya Vadileri kapsamında daha önceki dönemlerde iyi çalışmalar yapılmış. Gerçekten herkese çok çok teşekkür etmek gerekiyor. Bundan sonraki süreçte bizler bu çalışmaları bir adım daha öteye taşıyıp, Türkiye’nin gündeminde yer alabilecek çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Benim şuana kadar edindiğim izlenime göre Frigya Vadisi’nin biraz daha hareketleneceğine dair insanlarda bir algı oluştu. Bu sonuç şuana kadar yaptığımız çalışmalar neticesinde oluştu" dedi.

Firgya Vadisi’nin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek sözlerine devam eden Vali Tutulmaz; “Gerek doğa açısından gerek tarih açısından Frigya Vadilerinin büyük bir potansiyeli var ama o bölge Afyonkarahisar gibi büyük bir alt yapıya sahip olan yerde değil de başka yerde olsa yeterli ilgiyi bulamayabilirdi. Yani Frigya Vadilerinin Afyonkarahisar’da olması, yeterli misafir alt yapısını karşılayacak oteller olması bakımından bu bölgeyi şanslı kılıyor” diye belirtti.

Frigya Vadilerinin korunması, tanıtılması ve etkin bir şekilde vatandaşlarının istifadesine sunulması için görevli ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından bilgiler verilmesinin ardından toplantı karşılıklı bilgi alışverişinin yanı sıra Vali Tutulmaz’ın özellikle Frigya Vadilerinin korunması ve tanıtımı hakkındaki talimatları ile sona erdi.