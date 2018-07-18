Gali çayında çevre temizliği

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Şuhut Belediyesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği dere yatağı genişletme ve taşkın koruma tesisi inşaatında temizlik çalışmalarına başlandı. Başkan Bozkurt konuyla alakalı "Devlet Su İşleri ile belediyemiz tarafından gerçekleştirilen çalışma ile Gali Çayımız ilçemize yakışır bir görünüme kavuştuğu gibi, olası sel felaketlerinin de önüne geçildi. Şu anda ekiplerimiz her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kapsamlı temizlik çalışmalarını icra ediyor. Halkımızın sağlığını tehdit etme olasılığının ortadan kalkması adına bu çalışmalar büyük önem veriyoruz” dedi.

Gali Çayı içerisinde bulunan çöp, ot ve muhtelif materyaller belediyemiz ekipleri tarafından temizlenerek insan sağlığını tehdit etmesinin önüne geçiliyor.