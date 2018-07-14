Gaz kokusunu fark eden esnaf açılmayan kepenge el attı

Olay, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kimyasal işletmede yaşandı. İçeriden gelen gaz kokusu üzerine komşu esnaflar durumu polis ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler dükkanın kepengini tamamen açamadı. Kepengin altında açılabilen ufak açıklıktan dükkana girebilen ekipler, hemen ölçümler yaptı. Bu sırada duruma Murat Akgün isimli elektrik tesisatçısı el attı. Maskesini takan Akgün, ekipler ile birlikte içeri girerek kepengi tamamen açmayı başardı. Kokunun içeride bulunan ve yere döküldüğü tahmin edilen kimyasal maddeden meydana geldiği ortaya çıkarken, içeride kimsenin bulunmaması olası kötü bir durumun önüne geçti.

"Anında nefesimiz kesildi ve direkt kendimizi dışarıya attık"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Murat Akgün, "Biz arazide çalışan elektirikçileriz. Dükkanımıza gelip kullandığımız aracı değiştirecektik. Dükkana girdiğimizde yukarıda sis bulutu gibi bir şey oluşmuştu. Biz ilk önce elektrik arızası sandık ve yangın olabileceğini düşündük. Sonrasında elektrik ve dumanla alakasının olmadığını anladık. Anında nefesimiz kesildi ve direkt kendimizi dışarıya attık. Sonrasında arka tarafa geldik ve burada kimyasalcının olduğunu gördük. İçeride bir insan olabilir ve düşüp bayılmış diye düşündük. Hemen ekiplere haber verdik. Ardından ekipler geldi. Bende elektrikli kapıyı kaldırmak için içeri girdim" dedi.