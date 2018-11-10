Gazi Mustafa Kemal Atatürk Şuhut'ta da törenlerle anıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ebediyete intikalinin 80. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk düzenlenen törenlerle anıldı.

Atatürk büstüne çelenk konmasıyla başlayan törenler, Şuhut Belediye Düğün Salonunda, Zafer Anadolu Lisesi'nin düzenlemiş olduğu birbirinden güzel şiir, tiyatral gösteri ve günün anlam ve önemine binaen konuşmalar ile anıldı. Şuhut'ta düzenlenen törene, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, Cumhuriyet Savcısı Serdar Ertaş, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, daire amirleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Şuhut Zafer Anadolu Lisesi Öğrencisi Yaşar Cengiz'in Mustafa Kemali Düşünüyorum adlı şiiri ile başlayan anma töreni, Zafer Anadolu Lisesi öğrencilerinin çökertme vb yöresel etkinlikleri ile devam etti. Öğrencilerin birbirinden güzel etkinlikleri katılımcıları kendilerine hayran bırakırken, yapılan gösteriler protokol üyeleri tarafından da takdir topladı.

10 Atatürk'ü Anma Töreni protokol üyeleri ve eğitim camiasının günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.