Geleceğin sınıf öğretmen adaylarına kültür gezisi

Öğrenciler, Prof. Dr. Hakkı Yazıcı, Dr. Öğretim Üyesi M. Kürşat Koca ve Arş. Görevlisi Evren Ekiz gözetiminde bölgeyi gezerek kültürel miras unsurlarını inceledi. Daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri Ayazini köyünde bulunan Oyma Kilise, Metropolis Antik Kent, Avdalaz Kalesi ve kaya mezarlarını ziyaret etti. Teknik geziye Döğer Beldesiyle devam eden Eğitim Fakültesi öğrencileri, Emre Gölü ve çevresi ile birlikte Döğer Kervansarayını da görme fırsatı buldu. Bölgenin tarihi ve coğrafi yapısı hakkında öğretim üyelerinin bilgi verdiği öğrenciler, kaya oluşumları ve volkanik yapının zaman içerisinde oluşturduğu şekilleri yakından görme fırsatı buldu. Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan yeri ve öneminin anlatıldığı gezide, öğrencilere kültürel miras unsurlarının sürdürülebilir olarak kullanımı ve korunmasının önemi anlatıldı.