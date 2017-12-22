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22 Aralık 2017 16:14

Genç Seda Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışması finali Dinar’da yapıldı

Anadolu İmam Hatip (AİH) Liseler Arası Genç Seda Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışması Afyonkarahisar il finali Dinar Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde öğrencilerin ve halkın yoğun katılımıyla Ulu Camide yapıldıDiyanet İşleri Başkanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmanın final programına Dinar İlçe Kaymakamı Mustafa Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hikmet Tuncer ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Genç Seda Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışması finali Dinar’da yapıldı

22 Aralık 2017 16:14

Anadolu İmam Hatip (AİH) Liseler Arası Genç Seda Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışması Afyonkarahisar il finali Dinar Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde öğrencilerin ve halkın yoğun katılımıyla Ulu Camide yapıldı


Diyanet İşleri Başkanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmanın final programına Dinar İlçe Kaymakamı Mustafa Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hikmet Tuncer ve diğer protokol üyeleri katıldı. Programda bir konuşma yapan Tuncer, yarışmanın öğrencilerin sosyal, kültürel, milli ve manevi değerlerinin gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti. Tuncer, “Rabbim bizleri ve bizden yetişecek nesillerimizi ve öğrencilerimizi Kuran-ı okuyup anlayan ve Kurana hadim olan bahtiyar kullardan olmayı nasip eylesin. Bu vesileyle programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım” dedi.


Yarışmada dereceye giren öğrenciler ise Mustafa Yıldırım, Zülkarni Kalak, Salih Furkan Doğan ve Ahmet Beytullah Küçük oldu.




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