Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 14:59

Gençler cami temizliği yaptı

Afyonkarahisar Karahisar Gençlik Merkezi Gönüllü gençleri, Afyon Kocatepe Üniversite Camii’nde temizlik yaptı.

Gençler cami temizliği yaptı

25 Mayıs 2018 14:59


Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Karahisar Gençlik Merkezi öğrencileri, sahur ve iftar programları ile gıda yardımlarına devam ediyor. Bunun yanında gün içerisinde de boş durmayan gönüllü gençler, Erenler Mahallesi’nde bulunan Afyon Kocatepe Üniversite Camii’nde temizlik yaptı.


Yapılan faaliyet hakkında yapılan açıklamada, "Ramazan ayının manevi atmosferini gençlik merkezimizdeki gençlerimizin tam anlamıyla yaşayabilmeleri adına, yardımlaşma, dayanışma ve iyilik gibi fiilleri bizzat uyguluyoruz. Gençlerimiz üniversite camisinde kendileri namaz kılıp, teraviye geldikleri ortamların temizliğini kendi elleriyle yapıyorlar" denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç