Gençler cami temizliği yaptı

Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Karahisar Gençlik Merkezi öğrencileri, sahur ve iftar programları ile gıda yardımlarına devam ediyor. Bunun yanında gün içerisinde de boş durmayan gönüllü gençler, Erenler Mahallesi’nde bulunan Afyon Kocatepe Üniversite Camii’nde temizlik yaptı.

Yapılan faaliyet hakkında yapılan açıklamada, "Ramazan ayının manevi atmosferini gençlik merkezimizdeki gençlerimizin tam anlamıyla yaşayabilmeleri adına, yardımlaşma, dayanışma ve iyilik gibi fiilleri bizzat uyguluyoruz. Gençlerimiz üniversite camisinde kendileri namaz kılıp, teraviye geldikleri ortamların temizliğini kendi elleriyle yapıyorlar" denildi.