Gençlere 'ilk yardım' bilgilendirmesi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, Karahisar Gençlik Merkezi ve Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) ortaklığında 'İlk yardım Bilgilendirme Eğitimi' verildi.

Karahisar Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim seminerinde ilk yardımın önemine vurgu yapılarak, gündelik hayatta başa gelebilecek kazalarda ilk müdahalenin ehemmiyetine dikkat çekildi. Eğitim seminerinde katılımcılara slayt eşliğinde, ilk yardımın amacı, temel uygulamalar, hasta taşıma teknikleri, temel yaşam desteği, kanamalar, yanıklar, bilinç bozuklukları, kırık çıkık ve burkulmalar gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmeler Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik çalışanları Gizem Ekici, Görkem Akayın, Yavuz Yıldız tarafından yapıldı.

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü Acil Uzmanı Hüseyin Çalışkan amaçlarının ilk yardım konusunda gençleri bilinçlendirme olduğunu söyledi. Turuş, "Acil vakalar, travmatik vakalar, kalp krizi ve boğulma gibi riskli vakalarda ölüm riskini minimize edilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Seminerin amacı da insanların ilk yardıma bakış açısını biraz daha geliştirmek ve ilk yardıma katılımını sağlamaktır. Gerçekten halkımızın ve gençlerimizin ilk yardıma ihtiyacı var. Çünkü yolda veya ambulansta hastaneye gidene kadar hasta hayatını kaybedebilir. Bu yüzden bizim amacımız ilk müdahalenin yapılıp hastanın bulunduğu kritik durumdan kurtarmak ve hastaneye sevk edilmesini sağlamaktır"dedi.

Eğitim sonrasında katılım gösteren 80 gence belgeleri verildi.