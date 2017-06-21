Oyuncu Mert Fırat Türkiye’nin ilk yaşlı üniversitesi ’GeroAtlas60+ Tazeleme Üniversitesive Dinar Belediyesi’nin konuğu olarak Dinar’lılar ile buluştu. Mert Fırat, Tazelenme Üniversitesi ve İhtiyaç Haritası’nın gerçekleştireceği ortak proje kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan 60 yaş üzeri Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine sanat ve tiyatro alanlarında destek verecek

Sinema ve tiyatro oyuncusu Mert Fırat, Prof. Dr. İsmail Tufan ve Dinar Belediye Başkanı ve Ulusal Yaşlılık Konseyi Başkanı Saffet Acar ile Dinar’da verdiği konferansta, yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi ‘İhtiyaç Haritası’nın önemini dinleyicilerle paylaştı. Mert Fırat, Tazelenme Üniversitesi’nin vizyon ve felsefesini İhtiyaç Haritası ile örtüştüğünü, ortak işbirliğinin yapılabilir ve sürdürebilir olduğunu ifade etti. Bu bağlamda Tazelenme Üniversitesi ve İhtiyaç Haritası gelecek dönemde özel konsept oluşturarak, kuşaklar arası iş birliğini ortaya koyan projeyi hayata geçireceklerini ifade etti. Mert Fırat 60 yaş üstü üniversite öğrencilerinin sanat ve tiyatro ile ilgili ihtiyaçlarını ve beklentilerini proje kapsamında geliştirip giderebileceklerini ve konu hakkında üniversiteye destek vereceğini belirtti. Dinar ziyareti boyunca Alzheimerlı bir hastayı da evinde ziyaret ederek sağlık ve şifa dileklerinde buldu.

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar’ın Türkiye’nin ilk gerontoloğunu istihdam ederek çok önemli bir misyonu üstlendiğini ve Dinar’da yürütülen yaşlanmaya bağlı evde bakım ve demans-mobil servis hizmetlerinin yürütülmesini yerelyönetimler için bir örnek teşkil ettiğini belirten Mert Fırat, eğer Türkiye’de sosyal sorunların çözümü için proje yapılacaksa bunun yerelden merkeze doğru olması gerektiğini belirtti.

GeroAtlas 60+ Tazelenme Üniversitesi Hakkında

Türkiye’nin ilk yaşlı üniversitesi olan “GeroAtlas60+ Tazelenme Üniversitesi” 14 Mayıs 2016 tarihinde 60 yaş ve üzeri öğrencilerine kapılarını açtı. GeroAtlas60+ Tazelenme Üniversitesi, Prof. Dr. İsmail Tufan’ın 2000 yılından bu yana yürüttüğü GeroAtlas (Türkiye Gerontoloji Atlası) araştırmasının bir ürünü olarak ortaya çıktı. Antalya Akdeniz Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde faaliyet göstermektedir.