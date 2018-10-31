Gıda fırsatçılarına karşı mücadele başlattılar

Gök, stokçuların iyice azıttığını belirterek bunun resmen devlete hançer saplamak olduğunu ifade etti.

Afyonkarahisar Çok Katlı Kapalı Pazaryerinde pazara alışveriş yapmaya gelen vatandaşlara kanafil dağıtarak halkın yanında olduklarına dikkat çeken Afyonkarahisar Sebze Meyve Esnaf Odası Başkanı Veysel Gök, gıda fırsatçılarına yönelik bir basın açıklamasında bulundu. Gök yaptığı açıklamada, “Pazar esnafımızla sıralı marketleri karşılaştıracak olursak mesela bizim pazarımızda bir malı ortalama 100 esnaf satışa sunar. Bu da rekabet, kalite, bol çeşitlilik, hizmet tazelik, hesaplı alışveriş demektir. Onlarda ise bir mal bir kişiye aittir. Mesela bizlerde fiyat etiketleri tektir, aldatma olmaz. Onlarda ise 5,99 gibidir. Mesela bazı şovmenler çıkar bizlere bir mal 5 lira iken fırsatçı der aynı mal o dakika onlarda 8.99'dur kimse bir şey demez. Velhasıl AVM'lerin bir sürü satış teknikleri mevcuttur. AVM'lere giren hiç kimse kayıtsız kalamıyor, bütün sistem daha fazla zaman geçirmeye ve daha fazla para bıraktırmaya yönelik insanlar ihtiyaç duymadığı ürünü aldığını fark etmiyor bile. Oysa pazar yerleri doğal alışverişin yanında müşterine bir çok katkı ve kazanımları vardır. Bizlere yazılan cezaları bazen bir aylık kazancımızı ödeyemezke,n onlara yapılan denetim cezalar bir dakikalık kazancı bile etmiyor. Gün geçmiyor ki mantar gibi türemesinler, hiç olmazsa haftada bir gün kapatılsınlar. Bugün pazarımıza Afyon nüfusumuzun yarısından fazlası geliyor. Böylesi hizmeti, nimeti gözardı etmeyelim. Bir de son günlerde stokçular iyice azıttı. 20 liralık malı 50 lira yapıyorlar arkasından yüzde 10 adı altında sahtekarlığını kahramanlığa dönüştürüyor. Bu resmen devletimize hançer saplamaktır. Esas kriz komşusu aç iken tok yatanlarındır” diye konuştu.