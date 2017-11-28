Gıda sahtekarları ünlü markaların çay ambalajlarını taklit etti

Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Sahipata semtinde bir iş yerine baskın düzenledi. Bir kadın adına kurulan paravan şirket üzerinden faaliyet gösteren gıda sahtekarlarının ünlü markaların paketlerini çaylarını taklit ederek piyasaya kaçak çay sürdükleri kaydedildi. İş yerine yapılan baskın ise polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde polis ekiplerinin iş yerine girdikten sonra kaçak çayların kolilerini tek tek açarak kontrol ettikleri gözlenirken, çayların sevkıyata hazır olması dikkatlerden kaçmadı. Polis ekiplerinin baskınında boş çay ambalajları hologramlarda ele geçirildi. İş yerinin depo kısmında ise ünlü markaların taklidi olan koliler bulundu. Gıda sahtekarlarının bu yöntemle piyasaya tonlarca kaçak çay sürdükleri belirlendi.

Taklit ambalajlara doldurulan çayların analiz için laboratuvarlara gönderildiği belirtildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin ise yine gıda sahtekarlığı suçlaması ile devam eden bir mahkemelerinin olduğu ve tutuksuz yargılandıkları, dava sonuçlanmadan yine aynı suçu işledikleri öne sürüldü.

Operasyonda 423 paket kaçak çay, 10 kilogram dökme çay, 284 adet çay ambalajı, 195 adet çayların konulduğu koli, 570 adet etiket, 6 bin 500 adet hologram ve paravan şirketlere ait kaşeler, ambalajları kapatmak için kullanılan sıcak silikon tabancaları ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs ile ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.