Guinness rekortmeninden Beslenme Yönetimi ve Probiyotik Turşu Kursu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde emekli kimya mühendisi Mustafa Koca tarafından Beslenme Yönetimi ve Probiyotik Turşu Yapımı kursu verildi.

Dinar Belediyesinin katkılarıyla en çok çeşit Probiyotikli Turşu Kurma rekoruyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren emekli kimya mühendisi Mustafa Koca tarafından bütün detaylar en ince ayrıntısına kadar ücretsiz olarak anlatıldı. Mustafa Koca, Belediye Kültür Merkezi Salonunda iki gün süren kursta en iyi ve sağlığımıza yararlı nasıl turşu yapılacağı hakkında bilgiler aktardı. Anlatılanları can kulağı ile dinleyen 50 kursiyer, sağlıklı beslenme hakkında da donanımlı bilgi aldıklarını belirterek bu tip eğitimlerin her zaman yapılmasını belirtiler.

Kursiyerlerle birlikte probiyotikli turşuları kuran Mustafa Koca, yaptığı açıklamasında; “Dinar Belediyesinin katkılarıyla probiyotikli turşu yapma kursu düzenledik. Türkiye'nin florası 16-18 bin arası değişirken dünyanın ikinci zengin florası olmasına karşılık ülkemizde hastanelere başvuran insanların 96 milyon olması gerçekten çok üzücü bir durum. Buradan yola çıkarak biz insanların bağırsak floralarını nasıl zenginleştirebiliriz, vücutlarındaki enzim sayılarını nasıl artırabiliriz, vücut dirençlerini nasıl arttırabiliriz, hastalıklara karşı nasıl dirençli hale getirebiliriz amacıyla insanlarımıza probiyotik turşu nasıl yapılır ülkemiz florasından daha iyi nasıl faydalanılabilir ürünlere bitkilerimize nasıl katma değer ekleyebiliriz bu konuda birçok çalışma yaptık. Temel fikrimiz enzimlerin sayılarını artırmak bağırsak floramızı zenginleştirmekti. Beslenmemizde o kadar çok yanlışlar vardı ki bu yanlışlar hakkında konuştuk. İnşallah önümüzde yakın zamanda da insanları hem doğru beslenmeye yönlendiririz, hem de ülkemiz florasından katma değeri yüksek ürünler çıkarmayı başarırız. ”dedi.

İki gün boyunca devam eden kurslara katılarak çok faydalı bilgiler edindiğini belirten kursiyer Hacer Akpınar, yaptığı konuşmasında; “Normal ilaçların zararlı, doğal ilaçların faydalı olduğunu çok iyi öğrendik, kurstan önce evlerde yapılan bir sürü hataları öğrendik. Bu kursta yanlış beslendiğimizi öğrendik. Kursun çok faydasını gördük. Bundan sonraki açılacak olan kurslara ise bütün bayanların katılmasını istiyorum" dedi.

Kursa Afyonkarahisar merkezden katılan İsa Demir isimli vatandaş ise, Kimya Mühendisi Mustafa Koca'yı simbiyotik ile ilgili yaptığı çalışmalarından ötürü bir yıldan bu tarafa internetten takip ettiğini, kursun ücretsiz ve yararlı olduğunu öğrenip Dinar'a geldiğini kaydederek "Bu kursta simbiyotik ve probiyotik hakkında çok güzel bilgiler edindik. Nasıl beslenmemiz gerektiğini öğrendik. En basitinden mutfağımızda salata yapmak için yıkadığımız sebzelerin üzerindeki probiyotiklerin uçtuğunu öğrendik. Artan salatalarımızı biz normalde çöpe döküyoruz. Bunların dökülmemesi gerektiğini, saklayıp ilerleyen zamanda yeniden kullanmamız gerektiğini öğrendik" dedi.

Belediye Başkanı Saffet Acar ise kursiyerlere hitaben yaptığı konuşmada, “Yaşam boyunca rahat konforlu kaliteli yaşayabilmemiz için mutlaka öncelikli yiyeceklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Değerli hocam bir çığır açtı Dinar'da, ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. Tamamen doğal yaşamın içerisinde insan vücuduna faydalı hastalıklardan uzak sağlıklı yaşayabilmenin yolunu açtı. Ben inanıyorum ki hocamdan büyük bir istifade ettiniz. Hem ekonomiye katkıda bulunacaksınız, hem de insanların sağlıklı yaşamalarına yardımcı olacaksınız. Mutlaka bir şey öğrenmişsinizdir. Dolayısıyla sizlerin bu öğrendiklerini sizlerde başkalarına öğretebilirseniz; bu gittikçe yayılacak hem Dinarımıza hem de ülkemize hem ekonomik yönden hem de biraz önce ifade ettiğim gibi sağlık yönünden katkıda bulunacaksınız.” dedi.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 50 kursiyere iki gün süren eğitimlerin ardından probiyotikli turşu yapımı sertifikası verildi.